г. Москва, ул. Уржумская, д.4 м. Свиблово
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Новинки
Душевая кабина Oporto Shower 8432
Душевая кабина Oporto Shower 8432
Гарантия:
1 год
Артикул
08884
62 900 Р
65 500 Р
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Душевая кабина Oporto Shower 8139
Душевая кабина Oporto Shower 8139
Гарантия:
1 год
Артикул
08873
31 900 Р
37 900 Р
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Душевая кабина Oporto Shower 8126
Душевая кабина Oporto Shower 8126
Гарантия:
1 год
Артикул
08871
28 800 Р
35 080 Р
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Душевая кабина Oporto Shower 8136
Душевая кабина Oporto Shower 8136
Гарантия:
1 год
Артикул
08872
31 900 Р
37 900 Р
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Душевая кабина Oporto Shower 8228
Душевая кабина Oporto Shower 8228
Гарантия:
1 год
Артикул
08916
31 900 Р
36 100 Р
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Сушилка для рук Dyson Airblade V - HU02 White
Сушилка для рук Dyson Airblade V - HU02 White
Мощность
1000 — 1000 Вт
Гарантия:
5 лет
Артикул
09014
79 990 Р
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Электрический котел ЭВАН EXPERT 27
Электрический котел ЭВАН EXPERT 27
Мощность
3 — 27 кВт
Гарантия:
2 года
Артикул
10259
Цена по запросу
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Электрический котел ЭВАН EXPERT 18
Электрический котел ЭВАН EXPERT 18
Мощность
2 — 18 кВт
Гарантия:
2 года
Артикул
10257
Цена по запросу
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Электрический котел ЭВАН EXPERT 12
Электрический котел ЭВАН EXPERT 12
Мощность
1,3 — 12 кВт
Гарантия:
2 года
Артикул
10255
Цена по запросу
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Электрический котел ЭВАН EXPERT 9
Электрический котел ЭВАН EXPERT 9
Мощность
1 — 9 кВт
Гарантия:
2 года
Артикул
10254
Цена по запросу
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Электрический котел ЭВАН EXPERT 7
Электрический котел ЭВАН EXPERT 7
Мощность
0,8 — 7 кВт
Гарантия:
2 года
Артикул
10253
Цена по запросу
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Печь на отработанном масле Polarus P11M 60
Печь на отработанном масле Polarus P11M 60
Мощность
10 — 60 кВт
Гарантия:
1 год
Артикул
09015
72 900 Р
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Котел на отработанном масле POLARUS P 60
Котел на отработанном масле POLARUS P 60
Мощность
10 — 60 кВт
Гарантия:
1 год
Артикул
09016
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Электрический котел ЭВАН EXPERT 22,5
Электрический котел ЭВАН EXPERT 22,5
Мощность
2,5 — 22,5 кВт
Гарантия:
2 года
Артикул
10258
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Электрический котел ЭВАН EXPERT 15
Электрический котел ЭВАН EXPERT 15
Мощность
1,7 — 15 кВт
Гарантия:
2 года
Артикул
10256
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Хиты продаж
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Газовая тепловая пушка AXE Astro 80M
Газовая тепловая пушка AXE Astro 80M
Мощность
35 — 82 кВт
Гарантия:
1 год
Артикул
00566
43 200 Р
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Сушилка для рук Jofel АА92000
Сушилка для рук Jofel АА92000
Мощность
2000 — 2000 Вт
Гарантия:
1 год
Артикул
08784
25 365 Р
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Увлажнитель воздуха DanVex HUM-9S
Увлажнитель воздуха DanVex HUM-9S
Гарантия:
1 год
Артикул
10083
177 500 Р
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Сушилка для рук Dyson Airblade dB AB14 - Серый
Сушилка для рук Dyson Airblade dB AB14 - Серый
Мощность
1600 — 1600 Вт
Гарантия:
5 лет
Артикул
00299
109 990 Р
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Автоматический пеллетный котел Wirbel TOBY 20
Автоматический пеллетный котел Wirbel TOBY 20
Мощность
5 — 20 кВт
Гарантия:
1 год
Артикул
07371
295 156 Р
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Водонагреватель накопительный HEATLEADER MB 1000-12-0
Водонагреватель накопительный HEATLEADER MB 1000-12-0
Мощность
12 — 12 кВт
Гарантия:
6 лет
Артикул
08320
217 960 Р
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Сушилка для рук Jofel АА17000
Сушилка для рук Jofel АА17000
Мощность
1650 — 2050 Вт
Гарантия:
1 год
Артикул
08774
49 580 Р
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Сушилка для рук Jofel AA17500
Сушилка для рук Jofel AA17500
Мощность
1650 — 2050 Вт
Гарантия:
1 год
Артикул
08775
51 895 Р
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Увлажнитель воздуха DanVex HUM-6S
Увлажнитель воздуха DanVex HUM-6S
Гарантия:
1 год
Артикул
10082
107 500 Р
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Сушилка для рук Dyson Airblade V AB12 - Nickel
Сушилка для рук Dyson Airblade V AB12 - Nickel
Мощность
1600 — 1600 Вт
Гарантия:
5 лет
Артикул
00301
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Печь на отработанном масле Polarus P11M 60
Печь на отработанном масле Polarus P11M 60
Мощность
10 — 60 кВт
Гарантия:
1 год
Артикул
09015
72 900 Р
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Поставляем оборудования по всей России
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  • Проектирование, монтаж и обслуживание
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Климатическое оборудование и техника

Покупка климатического оборудования, в не зависимости от того, кондиционер ли это, тепловая пушка либо другая бытовая техника, задача не простая, особенно для человека, не компетентного в данной области. В нашем интернет-магазине климатической техники вы можете как купить кондиционер любого типа и любой марки, так и заказать его доставку и монтаж, которые мы осуществляем в Москве и Московской области. Также вашему вниманию представлен большой ассортимент теплового оборудования от бытовых тепловых завес, обгревателей и тепловых пушек до промышленных теплогенераторов. Мы осуществляем.
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